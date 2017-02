مهاجرت دانشجویان نخبه ایرانی به آمریکا؛ از شریف تا کالیفرنیا

مسعود بهزادی‌نسب از شیراز رتبه دوم رشته ریاضی بود که او هم در دانشگاه شریف درس می‌خواند. مسعود حالا از دانشگاه تگزاس (University of Texas at Austin) دکترای مهندسی مکانیک گرفته است. وهاب زارعی از مشهدم مانند سایر رتبه اولی‌ها ترجیح داده بود در دانشگاه شریف درس بخواند اما مهندسی مکانیک را انتخاب کرده بود. وهاب سپس به دانشگاه مینه‌سوتا (University of Minnesota) رفت و رشته مهندسی پزشکی را انتخاب کرد.