نگرشی نوین، از دریچه عرفان، به «هاملت» شکسپیر و خاستگاه آن و خاستگاه «رومئو و ژولیت»

بخش دوم و پایانی – به کوشش: ناصر سعادت لاجوردی، استاد سابق دانشگاه تهران (ویرجینیا)

(یادآوری: ویلیام شکسپیر، بحق یکی از بزرگان ادب دنیای غرب است. او سی‌وهفت نمایشنامه دارد که هاملت شاید یکی از مهم‌ترین آنها باشد. ضمن نوشته‌های دیگر، ۱۵۴ غزل نیز سروده است. غزل‌سرایی او و دیگر غزل‌سرایان انگلیسی بعد از فرانسویان آغاز شد. فرانسویان از «پترارک» ایتالیایی متأثر بودند. پترارک خود غزل‌سرایی را از «جاکومو» آموخت. جاکومو رئیس مکتب ادبی سیسیل در زمان «فردریک» دوم بود. او و فردریک و اغلب اهالی جزیره، زبان عربی می‌دانستند. اعراب جنوب اسپانیا هم در پراکنش و تعلیم شعر و ادب سهم داشتند و ازآنجا «تروبادورها» (طرب‌آوران) را به یاد می‌آوریم و منطقه «کامارگ» و «پروانس» در جنوب فرانسه را و بالاخره اصل آن به بصره و به «ابونواس» و «فرزدق» … و دیگران می‌رسد که در سال‌های ۷۰۰ میلادی می‌زیستند.

گفتیم که از زاویه عرفان و انسان‌مداری به هاملت شکسپیر خواهیم نگریست. این نمایشنامه حدود سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شد و یکی دو سال بعد، روی صحنه رفت و در سال ۱۶۰۳ به صورت کتاب منتشر شد. داستان را به خاطر دارید. برای آن دسته از مهربانان که آن را فراموش کرده‌اند، به طور خیلی خلاصه تکرار می‌کنم.

هاملت شاهزاده‌ای است در دانمارک. پدر او «هاملت شاه»، توسط برادرش «کلودیوس» کشته می‌شود. به این ترتیب که جناب کلودیوس در گوش برادر خود روغن آلوده به سم می‌چکاند و شاه هاملت با همان سم از جهان می‌رود. کلودیوس که عموی شاهزاده هاملت باشد، با مادر شاهزاده ازدواج می‌کند. یعنی عموجان، حالا ناپدری هاملت جوان است. در این ماجرا نقش ملکه، مادر هاملت، روشن نیست که آیا در این سمپاشی (!) دست داشته است یا نه؟ ولی آنچه مسلم است عشق وافر و محبت فراوان او به پسرش هاملت است. معذالک در پرده سوم نمایش، هاملت مادرش را گناهکار و شریک جرم قلمداد می‌کند و هرچه از دهانش درمی‌آید به او می‌گوید و مادر این بی‌احترامی را حمل بر عشق او به «اوفلیا» می‌داند. اوفلیا دختر مشاور عالی پادشاه یعنی جناب «پولونیوس» است.

در همین اطاق هاملت باز دومرتبه ر وح پدر خود را می‌بیند که با اوحرف می‌زند و از او می‌خواهد که انتقام بگیرد. این روح را مادر هاملت نمی‌بیند، و این با خود صحبت کردن‌ها را نتیجه عشق و مجنون شدن هاملت می‌داند. به ویژه که هاملت جوان برای رد گم کردن خود را به خنگ بودن و هالو بودن زده است. (همان نصیحتی که پیران به کی‌خسرو کرد و از او خواست تا حرف‌های بی‌ربط بزند و رد گم کند). از آنجا که هاملت به جهل تظاهر می‌کرد، برخی فکر می‌کردند «عقب افتاده» است و انسان عقب‌افتاده کجا می‌تواند انتقام بگیرد و کودتا کند؟ برخی دیگر هم فگر می‌کردند که از عشق اوفلیا مجنون شده است. اتفاقاً هاملت جوان از منظر عشق بسیار به اوفلیا علاقمند بود. کسی که عاشق می‌شود تکبر خود را کنار می‌گذارد و اگو و منیت را به فراموشی می‌سپارد. (این گفتمان را به خاطر بسپاریم و آن را پارامتر «A» بنامیم.

هاملت چندین بار برای از بین بردن کلودیوس شاه (عموی نازنین! که جای پدرش را گرفته) اقدام می‌کند و بی‌نتیجه می‌ماند. یک بار کلودیوس در نمازخانه بود و بدون مراقب و بدون اسلحه، نماز می‌خواند. هاملت خیلی راحت می‌توانست او را از پای درآورد. ولی با خود گفت، اگر کسی در حین نماز و راز ونیاز با پروردگار، از جهان برود، آناً شهید تلقی خواهد شد، وروحش به عرش اعلا خواهد پیوست. پس این عمل صحیح و صلاح نیست و روح پدرش حتماً این پیوند با ملکوتِ رقیب خود را نخواهد پسندید. (این گفتمان نیز با عقده اودیپ نمی‌خواند. آن را به خاطر بسپاریم واین را پارامتر «B» می‌نامیم.) بنابراین هاملت به فلسفه انتقام خود، بُعد روحانی می‌دهد (پارامتر «c»). گفتیم که در پرده سوم نمایش‌نامه، هاملت به مادرش فحاشی می‌کند به این امید که نقش او را در از بین بردن پدرش کشف کند. آیا «گرترود»، که مادرش باشد، با طیب خاطر به عمویش پیوسته و به او عشق می‌ورزیده و یا با جبر و فشار و یا حتی بی‌خبر در قتل شریک شده بود؟

در همین پرده نمایش، هاملت موقعی که وارد اطاق مادرش می‌شود، پلونیوس را، که پشت پرده مخفی شده بود تا مکالمات او با مادرش را به اطلاع پادشاه (کلودیوس) برساند، می‌کشد. به این ترتیب که با فرو کردن شمشیر در محلی که او مخفی شده بود او را هلاک می‌کند. غافل از اینکه پدر معشوقه خود را کشته است. اوفلیا دختر بی‌گناه و سر به راه و ساده‌لوح، با وجودی که به هاملت دل داده بود، از پدر و برادر بزرگ‌ترش «لائرتس» حرف‌شنوی داشت و طبق دستور آنان عمل می‌کر د و گاه نیز جاسوسی هاملت را می‌نمود، . شاید هم دلدادگی او به هاملت بیشتر انگیزه جنسی داشت. ولی همانطور که گفتم قلب هاملت در اختیار او بود. ضمناً یادآوری کنم که هاملت دوستی داشت به نام «هوراتیو» که شدیداً باهم همدل و هم‌زبان بودند. پس از مرگ هاملت، هم او بود که سرگذشتش را تعریف کرد و داستان او را سر زبان‌ها انداخت. او با هاملت در دانشگاه «ویتنبرگ»، شهری که بین هامبورگ وبرلین، و زادگاه «مارتین لوتر» پدر کلیسای پروتستان، آشنا شد.

سخن کوتاه، گفتیم که هاملت با روح پدرش حرف می‌زد و مادرش فکر می‌کرد که او روان پریش است و گفتیم که در پرده سوم هاملت، پلونیوس، پدر معشوقه خود را می‌کشد. پلونیوس پسری هم داشت که او تصمیم به گرفتن انتقام خون پدر می‌گیرد و قصد دارد که هاملت را از پای درآورد. (نبرد نیروهای خیر و نیروهای اهریمن، موضوع پاورقی شماره ۱)

هاملت در دستگاه فکری خود کلودیوس را مردی فاسد و شیطان‌صفت می‌داند که نتیجتاً دانمارک را به گند کشانده (پیروزی تاریکی بر روشنایی). عموی هاملت، جناب شاه کلودیوس، هاملت را به خاطر قتل پلونیوس تنبیه نمی‌کند، زیرا می‌داند همسر او و مردم دانمارک به هاملت علاقمند هستند. ولی به پسر پلونیوس اجازه می‌دهد که از او انتقام بگیرد و با او دوئل کند، و در این دوئل او به پسر پلونیوس اجازه می‌دهد که شمشیرش را به زهر بیالاید تا با هر نیش شمشیر، ولو ناچیز، هاملت از بین برود. و اگر فرضاً هاملت زخمی نشد، جام شرابی آلوده به سم آماده کند تا هاملت به سلامتی پیروزیش بنوشد و از این طریق از پای درآید. غافل از اینکه در پرده بعدی، مادر هاملت، ملکه، این جام را سر می‌کشد و می‌میرد. اوفلیا هم به رودخانه می‌افتد و یا خود را به رودخانه می‌اندازد و غرق می‌شود و در روز خاکسپاری او، درون گودِ آماده شده برای دفن دختر جوانمرگ‌شده، هاملت با رقیب خود دوئل می‌کند. قبل از نبرد از او عذرخواهی می‌کند که پدرش را کشته است و از اینکه خواهرش از جهان رفته اظهار تأسف می‌کند و ابراز می‌دارد که شدیداً عاشق او بوده (شکستن منیت و اگو) و بالاخره با زخم شمشیر آلوده بدون هیچ پشیمانی از جهان می‌رود. او قبل از نبرد اعلام کرده بود که حاضر است با اوفلیا در یک قبر به خاک سپرده شود (داستان بخش‌هایی را در خاطر زنده می‌کند و برای همین خاطر بود که خاستگاه رومئو و ژولیت را پیش از داستان هاملت عنوان کردم).

شکسپیر نشان می‌دهد که کسی که پشیمان می‌شود به گذشته می‌نگرد. گذشته پیچی است که از آن عبور کردیم. این مقوله با عرفان ما چه خوب می‌خواند. زیرا که مولانا می‌گوید: «اول آتش در پشیمانی زند» و یا «خود پشیمانی نروید از عدم» و در جای دیگر می‌گوید:

«کار مردان روشنی و گرمی است

کار دونان حیله و بی‌شرمی است»

شاه کلودیوس تماماً در فکر حیله است و دیدیم که هاملت او را فاسد تلقی می‌کند. کار مردان، بصیرت و تحرک است. بودا هم می‌گوید که ریشه بستگی‌ها همانا خودشیفتگی، خودمحوری و تکبر (اگو) است که به کلام دیگر «نفس» است و هاملت از این گفتمان به دور است. در عرفان باید از خواسته‌ها و تمایلات رهایی یافت و از خود یا نفس نیز. مولانا «ذات» را حقیقت و الهی می‌داند که در مسیر زندگی و عشق و سرخوشی است و در مورد روح و ذات می‌گوید:

«وه چه بی‌رنگ و بی‌نشان که منم

کی ببینی مرا چنان که من»

یعنی اگر می‌خواهی مرا ببینی،از ذهنیت و نفس آزاد شو.

دلیل دیگر این برداشت این است که وقتی دزدان دریایی هاملت و دوستش را از انگلستان به دانمارک بازمی‌گردانند (چون شاه او را به دلیل کشتن پولونیوس به آنجا تبعید کرد تا از شرش راحت باشد)، او در جشنی که به افتخارش گرفته بودند، از هنرپیشگان دوره‌گرد می‌خواهد که برایش نمایش «پریام و هکوبا» را بازی کنند. (داستان‌های یونانی هومر، حمله آگاممون به ترویا برای آزادی هلن از دست پاریس که پسر پریام و هکوبا بود).‌هاملت در این نمایشنامه، جمله‌ی زیبایی دارد که «با صدای بلند به فکر کردن» مشغول است و از «بودن و نبودن و معمای آن» می‌گوید: (To be or not to be….)

و بالاخره در این نمایشنامه به وضوح می‌بینیم که «آنچه هاملت را به سوی انتقام می‌راند، رفتار هاملت، آمیخته‌ای از بهشت و جهنم است». قبلاً هم توضیح دادم که آمیخته‌ای از نیروهای شر (اهریمن) و خوبی (اهورامزدا) که به آیین زرتشت مربوط می‌شود و به ثنویت مانی که می‌تواند از خاستگاه‌های عرفان باشد. این گفتمان تابعِ اصلی است که با «y» نشان می‌دهیم و رفتار هاملت است که تابع متغیرهای پیشین است:

نتیجه گیری:

در اینجا اونتولوژی و علمِ «بودن» در دستگاه فکری هاملت با توجه به متغیرها و تابع اصلی که «y» باشد خود را نشان می‌دهد که بستگی به پارامترهایی دارد که در طول نوشتار از آنها یاد کردیم. البته متغیرهای دیگری هم از این رهگذر در دسترس هستند. ولی به جهت آسان کردن گفتار، آنها را به حرف «E» نشان می‌دهم که مقصود از آن دیگر متغیرهاست و آنچه از تفسیرهای مردمی (هرمنوتیک) برمی‌خیزد. در این قالبِ من‌درآوردی، آمادگی روان هاملت برای پذیرش حمل این بار امانت مشخص نیست. زیرا که در نمایشنامه نیز به آن توجهی نشده است. ضمناً هاملت با خود می‌اندیشد که رفتارش باعث از هم‌پاشیدگی و بهم‌ریختگی سلطان‌نشین و کشورش نشود. و بالاخره با پایان یافتن نمایشنامه معلوم نیست که عدالت برقرار شده و حقی به حق‌دار رسیده یا نه؟

اما، انسان است که، خود برای خود، و برای زندگی خود، مفهوم و معنی می‌سازد و این همان چیزی است که شکسپیر می‌خواهد بگوید (از زاویه دید حقیر) و این دقیقاً همان گفتمانی است که در فلسفه اصالت وجود (اگزیستانسیالیسم) مطرح می‌شود و در آنجا گفته می‌شود که هویت انسان از درون شکل می‌گیرد و نه از بیرون. دقیقاً همان چیزی که بزرگان عرفان ما به آن توجه می‌دهند و روی آن انگشت می‌گذارند: آزاد شدن از ذهنیات و از باورها برای هم‌نوا‌شدن و یکتایی با اندیشه ناب و پاک. این رهایی شاید از طریق مدیتاسیون و مراقبه و رهایی از اگو و منیت وانیت (منم منم زدن) نیز به دست آید.

یکتایی و وحدت در دستگاه فکری عارف، در سایه عشق حاصل می‌شود و مابقی تمثیل است و در خدمت بیان و زبان. مولانا می‌گوید: «مثنوی ما دکان وحدت است» و می‌توانست بگوید «کتاب وحدت است»، ولی او می‌خواهد در این دکان عَرَض و جوهر را عرضه کند. مثلاً در دکان نانوایی، سنگ هم هست و پارو و صابون هم هست و چیزهای دیگری که با «نان» یا نان سنگک تناسخی ندارد، ولی در خدمت آنند. و نانوایی، فروشنده سنگ نیست، ولی دکان وحدت است و این مواد در خدمت «نان» که جوهر آن دکان است.

با این جمع‌بندی ملاحظه می‌گردد که «بودن»، در این سیستم فکری شبیه جمله‌بندی زیر است و اجزای جمله‌بندی جملگی در راستای هم و هم‌نوا با عرفان و در جهت عکس عقده اودیپی است.

y=f(A, B, C, D, E)

y رفتار هاملت و بودن او و A و B و …. متغیرهایی هستند که در طول گفتار به کار آمدند.

یادمان هست که مسیحیت ابتدا با خاکسپاری اوفلیا در قبرستان کلیسا موافقت نداشت زیرا، کسی که خودکشی می‌کند از خط مسیحیت خارج است. ولی بعداً توافق شد و کلیسا پذیرفت که از جهان رفتن اوفلیا خودکشی نبوده بلکه سانحه و تصادف بوده، وانگهی فرضاً هم کسی اقدام به خودکشی کند، اگر خدا نخواهد، او از جهان نخواهد رفت. اما هاملت مردن خود را قبل از مرگ می‌بیند.پارامتری که در E قرار می‌گیرد و به قول اهل عرفان: بمیرید، بمیرید…. تا زنده شوید. مرگ هاملت نه مرگی قهرمانانه و نه شهیدانه وشهیدپرورانه است و نه مرگی است که در جامه سرافکندگی و شرم باشد و نه در لباس پشیمانی.

پاورقی ۱

فریدون شاه، سرزمین پهناور خود را بین سه پسرش ایرج، سلم و تور تقسیم می‌کند. ایرج جوان‌ترین بود و بهترین بخش از سرزمین ایران به او تفویض شد ه بود. دو برادر دیگر به او حسادت می‌کنند و او را از بین می‌برند. پسر ایرج انتقام می‌گیرد. بعد پسران آن دو دیگر برادر از نواده ایرج و سپس نواده ایرج از نواده آن دو و این چرخه انتقام و زیر و زبرشدن نشانگر آیین زرتشت است. نبرد همیشگی نیروهای خیر و خوبی با نیروهای بد و شر. شبیه همین داستان‌ها به اروپای شمالی می‌رسد و در اسطوره‌های آنها شکل می‌گیرد. در نواحی جنوبی آسیا نیز اسطوره‌های هندی (هندی – اروپایی) از این نبردها به وفور دیده می‌شود. گاه انسان را مخیر و صاحب اختیار (free will) و گاه او را دست و پا بسته در سرنوشت و تقدیر و در زندانِ خواستِ خدایان گرفتار می‌بینیم.

شاهنامه هم از این جریان به دور نیست و خواننده گرامی می‌داند که شاهنامه حدود سال ۱۰۱۰ میلادی تکمیل شد و حدود یک‌صد سال پس از انتشار به زبان گرجی و حدود دویست سال بعد به زبان عربی ترجمه شد. حجم آن حدود سه برابر ایلیاد هومر است و حدود دوازده برابر «نیبل‌اونگ لید»، داستان‌های حماسی آلمان. در شاهنامه کی‌خسرو، پسر سیاوش و مادرش فرنگیس، دختر افراسیاب است. سیاوش یا سیاوَخش به مکر برادر افراسیاب که نامش گرسیوز بود، توسط افراسیاب به قتل می‌رسد. کی‌خسرو در انتقام قتل پدر با افراسیاب که پدربزرگ او بود به جنگ می‌پردازد و انتقام پدر را می‌گیرد. در این راه رستم، که سپهبد او بود، کمک‌های شایانی می‌کند. کی‌خسرو نیز طبق پیشنهاد خبیران، خود را به خنگ و چُلی و خُلی می‌زند تا به امیال وی پی نبرند و او را جوانی عقب‌افتاده بدانند (داستان هاملت را لطفاً به خاطر بیاورید.)

پاورقی دوم:

با تنی چند از دوستان بسیار اندیشمندم که از اساتید روان‌شناسی و روان‌پزشکی دانشگاه‌های مختلف ایران و آمریکا هستند، راجع به عقده اودیپ گپ می‌زدیم و من اظهارنظر بچه‌گانه‌ای ابراز داشتم که «شناسایی با سقراط و یا با کانت و فروید تبدیل به گفتمانی از نوع «آ پری‌یوری» (a priori) شده است و در سلسله و تکرار قرار دارد. به این معنا که «با واسطه» از افلاطون می‌گویند. یعنی از نفر قبلی متابعت می‌کنند بدون اینکه خود، مثلاً کتاب جمهوری را خوانده باشند. همین‌طور است در مورد فروید و در مورد عقده اودیپ. و اضافه کردم که تصور نمی‌کنم حتی ده‌درصد از کسانی که از عقده اودیپوس می‌گویند، اصل داستان سوفوکل را خوانده باشند. جالب است که دوستان ارجمندم هم نظر مرا تأیید کردند و اظهار داشتند که، آری، همه از یکدیگر کُد می‌کنند و از فروید یاد می‌نمایند، بدون اینکه نمایشنامه تراژیک «شاه اودیپ» را خوانده باشند. و این گفتمان در سلسله و تکرار قرار گرفته است و الا در دنیای امروز و درماندگی‌های پایه‌ای، عنوان کردن این عقده‌ها کم اعتبارتر از بی‌نوایی‌ها، فقر و گرسنگی‌ها، بی‌خانمانی‌ها و بی‌پدری‌ها و افتادن به ورطه اعتیاد و تعصب‌های مذهبی و … است.

بی‌جا نیست موقعی که مولانا می‌گوید باید گرسنگی کشید تا پنجره عشق باز شود، گرسنگی از تکبرها و منیت‌ها. بدا به حال آن که هیچ گاه عشق را تجربه نکرد و در گرداب «خودشیفتگی» افتاد. به قول مولانا:

«آن که عاشق نیست او در آب در

صورت خود بیند، ای صاحب بصر»

در اینجا نیز عقده «خودشیفتگی» (نارسیسیسم) به وضوح دیده می‌شود.

در خاتمه یادآوری می‌کند که پزشک دانشمندی به نام «ال سیرین» درباره تغبیر خواب و یا تفسیر و تأویل خواب (تعابیرالانام) سه جلد کتاب دارد که در حدود سال‌های ۷۵۰ میلادی یعنی حدود ۱۱۰۰ سال پیش از فروید نوشته شده است و خاستگاه بسیاری از کتبی است که از این گفتمان انباشته‌اند و دم می‌زنند.